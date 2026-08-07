Salesforce Aktie News: Salesforce schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 193,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'047 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 193,10 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,09 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 348'420 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 USD aus. Am 27.05.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,27 Prozent auf 11.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 14,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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