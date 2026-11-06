Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend schwächer

Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,6 Prozent auf 214,47 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'457 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 211,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 216,71 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 398'669 Aktien.

Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 31,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Salesforce-Aktie. Am 26.08.2026 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 11.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2030 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 21,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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