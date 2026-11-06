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06.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 213,64 USD abwärts.
Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 213,64 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'590 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 213,00 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 216,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163'772 Salesforce-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 30,91 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 26.08.2026 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 11.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 10.24 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2030 setzen Experten auf 21,15 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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