Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’612 0.2%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9214 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’651 -0.5%  Bitcoin 55’561 0.6%  Dollar 0.7981 -0.2%  Öl 109.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutliche Warnung von JPMorgan: Tesla-Aktie droht Kursverlust von bis zu 60 Prozent
Alcon-Aktie: Neue Augenlinse "TruPlus" in den USA erhältlich
DKSH-Aktie: Aktionäre der malaysischen Tochter lehnen Übernahmeangebot ab
Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren - Aktie im Fokus
So bewegen sich Gold & Co. heute
Suche...
eToro entdecken

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.04.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend mit Abschlägen

Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 185,48 USD.

Salesforce
148.21 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Die Salesforce-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 185,48 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 46'627 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 183,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 187,50 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 684'092 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 296,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (174,62 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,939 USD. Am 25.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 03.06.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 13,21 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Experte warnt: KI-Boom könnte für Software-Aktien gefährlich werden

SaaS-Aktien im KI-Zeitalter: Warum Bernstein durch Anthropics Partnerschaftsstrategie Entspannung sieht

Aktie im Blick: NVIDIA erwägt offenbar eine Open-Source-Plattform für KI-Agenten


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten