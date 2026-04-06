Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend mit Abschlägen

Die Salesforce-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 185,48 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 46'627 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 183,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 187,50 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 684'092 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 296,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (174,62 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,939 USD. Am 25.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 03.06.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 13,21 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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