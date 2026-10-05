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05.10.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce verliert am Montagabend

Salesforce Aktie News: Salesforce verliert am Montagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 229,75 USD.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 229,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'310 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,83 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,43 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 516'744 Aktien.

Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 17,09 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,75 Prozent.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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