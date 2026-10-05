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05.10.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Kurseinbussen

Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salesforce. Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 231,50 USD.

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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 231,50 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'097 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Salesforce-Aktie bis auf 231,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,43 USD. Zuletzt wurden via New York 118'049 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 16,20 Prozent zulegen. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 56,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 26.08.2026 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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