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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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05.06.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend mit Einbussen

Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 187,12 USD.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 187,12 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'092 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 184,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 190,79 USD. Zuletzt wurden via New York 1'269'630 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,78 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,92 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 163,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,58 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,971 USD belaufen. Am 27.05.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 USD gegenüber 1,59 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Salesforce am 26.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,07 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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