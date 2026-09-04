Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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04.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 261,36 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 261,36 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'424 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,88 USD ab. Bei 263,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 1'084'430 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen. Am 26.08.2026 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 16,55 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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