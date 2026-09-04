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04.09.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Verlusten

Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 260,11 USD.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 260,11 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'413 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 259,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 263,42 USD. Zuletzt wechselten via New York 436'317 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 43,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.35 Mrd. USD im Vergleich zu 10.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 16,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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