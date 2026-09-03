Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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03.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Salesforce. Das Papier von Salesforce legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,7 Prozent auf 266,35 USD.
Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 20:26 Uhr 3,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'691 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Salesforce-Aktie bis auf 268,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,37 USD. Bisher wurden heute 921'647 Salesforce-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,00 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Abschläge von 44,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent auf 11.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,49 USD je Salesforce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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