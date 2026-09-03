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03.09.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Nachmittag freundlich

Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 267,20 USD.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 267,20 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'337 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 268,24 USD. Bei 262,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 508'628 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,68 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 147,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,76 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 11.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9.83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,49 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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