Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend im Aufwind

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 187,48 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'125 Punkten liegt. Bei 193,60 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 188,76 USD. Zuletzt wurden via New York 1'027'492 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 21,27 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 27.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.13 Mrd. USD im Vergleich zu 9.83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.08.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 14,15 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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