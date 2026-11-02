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02.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Anleger greifen bei Salesforce am Montagabend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 229,46 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 229,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'091 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 232,84 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,50 USD. Zuletzt wechselten 307'528 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 14,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 35,68 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 äusserte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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