Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 231,13 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'424 Punkten liegt. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,00 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 228,50 USD. Zuletzt wechselten 159'881 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 36,14 Prozent Luft nach unten.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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