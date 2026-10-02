Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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02.10.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 233,91 USD.
Die Salesforce-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 233,91 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'108 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 233,70 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,48 USD. Zuletzt wechselten 601'739 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 58,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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