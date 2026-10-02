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02.10.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce stabilisiert sich am Nachmittag

Salesforce Aktie News: Salesforce stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von Salesforce zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Salesforce-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 236,71 USD.

Salesforce
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Salesforce-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 236,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'227 Punkten liegt. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 239,00 USD zu. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 235,42 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,48 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 233'315 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 12,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 60,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 16,75 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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