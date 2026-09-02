Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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02.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Salesforce. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 255,55 USD.
Die Salesforce-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 255,55 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'005 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 253,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 259,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'139'082 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 73,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 USD. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,43 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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