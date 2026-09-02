Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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02.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce zieht am Mittwochnachmittag an
Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 259,37 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 259,37 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'160 Punkten tendiert. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 264,50 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,90 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 705'474 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,72 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (147,60 USD). Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 75,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,20 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.35 Mrd. USD im Vergleich zu 9.83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,43 USD je Salesforce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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