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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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01.09.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagabend seitwärts

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagabend seitwärts

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 257,68 USD.

Salesforce
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Salesforce-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 257,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'784 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 262,31 USD. Bei 254,29 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 258,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'596'757 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 147,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,72 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 26.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 18,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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