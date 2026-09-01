Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag im Aufwind

Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'147 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 259,41 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 258,40 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 663'613 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.83 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 18,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn

Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt