Salesforce-Aktie fällt: US-Softwarekonzern kauft milliardenschwer zu

Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen.

Die Salesforce-Aktie verlor im NYSE-Handel zuletzt 0,35 Prozent auf 241,61 US-Dollar.

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SAN FRANCISCO (awp international)