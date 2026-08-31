Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Im abgelaufenen Monat haben 34 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.

21 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 251,53 USD für die Salesforce-Aktie, was einem Abschlag von 6,01 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 257,54 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 2,90 27.08.2026 UBS AG 240,00 USD -6,81 27.08.2026 RBC Capital Markets 250,00 USD -2,93 27.08.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 16,49 27.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 271,00 USD 5,23 27.08.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 USD -2,93 24.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 250,00 USD -2,93 13.08.2026 UBS AG 210,00 USD -18,46 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch