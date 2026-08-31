Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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31.08.2026 22:30:38
Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Im abgelaufenen Monat haben 34 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.
21 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 251,53 USD für die Salesforce-Aktie, was einem Abschlag von 6,01 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 257,54 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|2,90
|27.08.2026
|UBS AG
|240,00 USD
|-6,81
|27.08.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|-2,93
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|16,49
|27.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|271,00 USD
|5,23
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|-2,93
|24.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 USD
|-2,93
|13.08.2026
|UBS AG
|210,00 USD
|-18,46
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
|27.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
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