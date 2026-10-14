Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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14.10.2026 06:05:15
Sales for the third quarter 2026
|
Bossard Holding AG / Key word(s): Quarter Results
Dear Sir or Madam,
Enclosed you find the ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR of Bossard Holding AG of October 14, 2026.
Further information is available on www.bossard.com – Investor Relations.
If you would like to unsubscribe from the mailing list, please click here: Unsubscribe
Yours sincerely,
Bossard Holding AG
Tel.: +41 41 749 65 86
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2415314
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2415314 14-Oct-2026 CET/CEST
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
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06:05
|Umsatz im dritten Quartal 2026 (EQS Group)
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06:05
|Sales for the third quarter 2026 (EQS Group)
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13.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
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13.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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13.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
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12.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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06.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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29.09.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben letztlich nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.