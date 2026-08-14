Salem Communications informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Salem Communications stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 54.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch