SALA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SALA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15.32 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -5.120 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 55.67 Milliarden JPY, gegenüber 57.53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch