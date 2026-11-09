SAL Steel präsentierte Quartalsergebnisse

SAL Steel präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.72 INR gegenüber 0.440 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.44 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAL Steel einen Umsatz von 657.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch