SAL Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAL Steel stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.21 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1.140 INR je Aktie erzielt worden.

SAL Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873.7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch