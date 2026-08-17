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17.08.2026 06:37:00

SAL Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAL Steel stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.21 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1.140 INR je Aktie erzielt worden.

SAL Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873.7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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