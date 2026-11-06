SAL Saudi Logistics Services Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SAL Saudi Logistics Services Company Registered hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.90 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.26 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 579.3 Millionen SAR – ein Plus von 37.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAL Saudi Logistics Services Company Registered 421.2 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch