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14.09.2026 06:37:00
SAKURASAKU PLUS,Co informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SAKURASAKU PLUS,Co präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
SAKURASAKU PLUS,Co vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 30.92 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -27.220 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.92 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.91 Milliarden JPY.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 147.53 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 140.29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 17.59 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18.39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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