Sakurai stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sakurai hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 14.31 JPY. Im letzten Jahr hatte Sakurai einen Gewinn von 35.03 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38.43 Prozent auf 889.1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sakurai 1.44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch