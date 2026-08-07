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07.08.2026 06:37:00
Sakura Rubber: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sakura Rubber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sakura Rubber die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 256.00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -47.900 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 2.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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