Sakthi Sugars stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sakthi Sugars stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Sakthi Sugars hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.63 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.940 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sakthi Sugars 3.64 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 116.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.68 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch