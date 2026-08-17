Sakthi Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sakthi Finance hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.65 INR gegenüber 0.640 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.35 Prozent auf 497.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 536.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch