Saker Aviation Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saker Aviation Services hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch