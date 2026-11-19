Saker Aviation Services liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saker Aviation Services die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 USD gegenüber -0.160 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch