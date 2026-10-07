Sakata Seed hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sakata Seed hat am 06.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 53.03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sakata Seed 84.09 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Sakata Seed im vergangenen Quartal 24.67 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sakata Seed 23.01 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch