Sakata Seed: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sakata Seed äusserte sich am 07.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 84.09 JPY. Im letzten Jahr hatte Sakata Seed einen Gewinn von 25.71 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.99 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
