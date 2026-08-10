Sakata Inx verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sakata Inx hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69.29 JPY. Im Vorjahresviertel waren 64.13 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73.91 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch