Sakata Inx: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sakata Inx stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 65.57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sakata Inx noch ein Gewinn pro Aktie von 71.70 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.45 Prozent auf 75.14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch