Sakana S A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.6 Millionen PLN – ein Plus von 0.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sakana S A 5.6 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch