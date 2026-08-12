Sakai Moving Service informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sakai Moving Service hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 94.75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sakai Moving Service 85.79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 35.31 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sakai Moving Service 33.77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch