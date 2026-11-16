Sakai Heavy Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sakai Heavy Industries lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51.57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sakai Heavy Industries ein EPS von 39.73 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.01 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7.23 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch