Sakai Chemical Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sakai Chemical Industry hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 104.99 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.53 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20.22 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch