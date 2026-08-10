Sakai Chemical Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sakai Chemical Industry präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130.66 JPY gegenüber 79.66 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch