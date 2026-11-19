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19.11.2026 06:37:00
SAJODONGAONE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SAJODONGAONE hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
SAJODONGAONE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 255.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 570.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.77 Prozent auf 175.10 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181.95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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