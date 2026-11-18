SAJODAERIM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 365.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAJODAERIM 2572.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 927.29 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 1.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 937.04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch