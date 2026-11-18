SAJODAERIM hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 315.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2622.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SAJODAERIM 927.29 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 937.04 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch