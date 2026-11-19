SAJO SEA FOOD hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 256.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 190.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 75.32 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.03 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch