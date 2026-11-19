Sajo Industries liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sajo Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2287.00 KRW gegenüber 3114.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 177.28 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 4.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sajo Industries 185.47 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch