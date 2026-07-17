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17.07.2026 06:37:00
SAIZERIYA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SAIZERIYA hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 62.45 JPY gegenüber 63.51 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 78.48 Milliarden JPY gegenüber 66.77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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